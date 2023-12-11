25 gündür kayıp olan adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu

Düzce’de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), 25 gün sonra bir fındık bahçesinde ölü bulundu.

KAYNAK: DHA
25 gündür kayıp olan adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu

Düzce’de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu'ndan haber alınamadı. Ailesi durumundan endişe edip polise başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında Koçoğlu'ndan herhangi bir ize rastlanmadı.

CESEDİ FINDIK BAHÇESİNDE BULUNDU

Bugün akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2580'inci Sokak'ta oturan vatandaşlar, fındık bahçesinden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Bölgede çalışma yapan polis, bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 25 gündür kayıp olan Gökhan Koçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Koçoğlu'nun cesedi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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