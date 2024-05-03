FIFA kararını açıkladı. Türk futbolu alınan cezayla irkildi

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA kararını açıkladı. Türk futbolu alınan cezayla irkildi
FIFA Altay'a borcunu ödemediği gerekçesiyle ceza verdi.

Trendyol 1. Lig’de küme düşmesi kesinleşen Altay’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.

Maddi sıkıntılarla boğuşan İzmir ekibi 2019-2020 sezonunda transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu için kulübü Kano Pillars FC'ye ödenmeyen yetiştiricilik bedeli sebebiyle 6 puan silme cezası verdi.

6282ad6545d2a051587f536d.webp

Siyah-beyazlılar daha önce de Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puan silme cezası almıştı.

18 takımlı ligde sadece 9 puanı bulunan Altay 17. Sırada yer alıyor.

İlgili Haberler
Beşiktaş'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe ters köşe yaptı
Beşiktaş Stadı boş kaldı. Rizesporlular çoğunluğa geçti
Beşiktaş Stadı boş kaldı. Rizesporlular çoğunluğa geçti
Erman Toroğlu yine haksız çıktı
Galatasaray'da bir aday daha çıktı. Listesindeki isimler şok etti
Meşaleye 15 yıl hapis
Meşaleye 15 yıl hapis
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı
Fenerbahçe'nin Monaco karşısındaki avantajını açıkladı. Tek hedef Berlin
Beşiktaş'ta Rizespor maçına saatler kala şok sakatlık
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye: İki telefonunda da ByLock çıkan adam bize milli değerler dersi veremez!
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı
Son Haberler
ABD'yi ayağa kaldıran kazanın görüntüleri yayınlandı Video
ABD'yi ayağa kaldıran kazanın görüntüleri yayınlandı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı Ekonomi
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Beşiktaş'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe ters köşe yaptı Spor
Beşiktaş'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe ters köşe yaptı
Oğlunu koşturarak öldüren babanın görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Oğlunu koşturarak öldüren babanın görüntüleri ortaya çıktı
En düşük emekli maaşında son tablo ortaya çıktı. Uzman isim açıkladı Gündem
En düşük emekli maaşında son tablo ortaya çıktı. Uzman isim açıkladı
Beşiktaş Stadı boş kaldı. Rizesporlular çoğunluğa geçti Spor
Beşiktaş Stadı boş kaldı. Rizesporlular çoğunluğa geçti
Erol Bulut Hull City yolcusu Spor
Erol Bulut Hull City yolcusu