FIFA kararını açıkladı. Türk futbolu alınan cezayla irkildi

Trendyol 1. Lig’de küme düşmesi kesinleşen Altay’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.

Maddi sıkıntılarla boğuşan İzmir ekibi 2019-2020 sezonunda transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu için kulübü Kano Pillars FC'ye ödenmeyen yetiştiricilik bedeli sebebiyle 6 puan silme cezası verdi.

Siyah-beyazlılar daha önce de Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puan silme cezası almıştı.

18 takımlı ligde sadece 9 puanı bulunan Altay 17. Sırada yer alıyor.