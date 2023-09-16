Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini üzerine harekete geçti.

Polis, otoyolda takibe aldığı şüpheli bir hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta arama yapan narkotik detektör köpeği ‘Uzi’ bagajdaki kolilere tepki verdi. Yapılan detaylı aramada kolilerin içerisinde 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ömer İ. ile yanındaki Bilal A. emniyete götürüldü. Bilal A., uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf etti. Sürücü Ömer İ. ise uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.