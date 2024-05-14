250 büyük firma araştırması başvuruları başladı

Kaynak: İHA
250 büyük firma araştırması başvuruları başladı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 1997 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Bursa 250 Büyük Firma Araştırması" başvuruları başladı.

Bursa iş dünyasının önemli bir referansı olan bu araştırmaya katılmak isteyen firmalar, 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar online olarak başvurularını yapabilecekler.

BTSO, Bursa 250 Büyük Firma Araştırması 2023 yılı hazırlıklarına başladı. Bu araştırma, Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan önemli bir veri kaynağı olarak kabul ediliyor. Firmaların 2023 yılı performanslarını ortaya koyacak olan bu araştırmaya katılabilme alt sınırı net satışlarda 200 milyon TL olarak belirlendi. Firmalar, başvurularını www.ilk250.org.tr adresinde yer alan anket formunu doldurarak yapabilecekler.

Başvuru sürecinde, firmaların doldurdukları verilerin doğruluğunu kontrol etmek için 2023 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını BTSO'ya PDF formatında göndermeleri gerekiyor. Bu veriler sadece araştırma ve analiz amaçları için kullanılırken, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmayacak.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar için başvurular 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu araştırmanın Bursa ekonomisine yönelik en kapsamlı saha araştırması olduğunu vurgulayarak, firmaların performanslarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacağını belirtti. Burkay ayrıca, "İhracat" ve "Sektör Liderleri" kategorilerinde sıralamada yer alan firmaların 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde ödüllendirileceğini ifade etti.

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