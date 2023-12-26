26 Aralık Salı TV yayın akışında ne var? 26 Aralık Salı bugün hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
26 Aralık Salı TV yayın akışında ne var? 26 Aralık Salı bugün hangi diziler var?
26 Aralık Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 26 Aralık Salı yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 26 Aralık Salı TV yayın akışında ne var? 26 Aralık Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 26 Aralık Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Aralık Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Aralık Salı TV yayın akışında ne var? 26 Aralık Salı bugün hangi diziler var?

Salı televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Aralık Salı yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Aralık Salı TV yayın akışında ne var? 26 Aralık Salı bugün hangi diziler var?

26 ARALIK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

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KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

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STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Küçük Esnaf

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FOX TV YAYIN AKIŞI

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yabani

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Dizi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star

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