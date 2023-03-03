265 şirketin 2022 kârı 865 milyar TL’yi aştı

Ocak ayının sonunda başlayan 2022 yılı dördüncü çeyrek bilançolarının açıklanması mart ayının ikinci haftasında sona erecek. Konsolide olmayan şirketler 1 Mart itibarıyla bilançolarını açıkladı. konsolide olanlar ve bankaların 14 Mart’a kadar bilançolarını açıklamaları gerekiyor. 265 şirket dün itibarıyla bilançolarını açıkladı. Şirketlerin 2022 yılı toplam kârı 865 milyar 694 milyon lira oldu.

THY 2022 YILINI 2,7 MİLYAR DOLAR NET KARLA TAMAMLADI

THY’den yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamlandığı bildirildi.2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydedildiği vurgulanırken, THY’nin 2022 yılında toplam gelirlerinin 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Toplam gelirin yüzde 20’sini oluşturan kargo gelirlerinin de söz konusu dönemde 2019 yılına göre yüzde 120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, “THY olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var.” dedi.

SABANCI'NIN 4.ÇEYREK KARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Sabancı Holding 2022 yılının 4. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 10,6 milyar TL’nin üzerinde 16,6 milyar TL net dönem kârı elde etti. Son çeyrek kârı ile birlikte holdingin 2022 net dönem kârı 43,8 milyar TL’ye yükseldi. Holdingin 2021 yılının tamamında ise net karı 12,0 milyar TL seviyesindeydi.

Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2022 sonunda, 2021 yıl sonuna göre yüzde 52 artışla, 1 trilyon 246 milyar TL, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise yüzde 96 artışla 100,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sabancı Holding’te konsolide gelir büyümesi, tüm iş kollarında enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşen büyüme oranları ile, dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 152’ye ulaştı.

Holding, 2022 yılında yıllık yüzde 168’lik bir büyümeye karşılık gelen 400 milyar TL’nin üzerinde konsolide gelir elde etti. Konsolide FAVÖK, özellikle holding bünyesindeki bankacılık iş kolunun önemli katkısıyla dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3 katından daha fazla arttı.

PETKİM KARLILIĞINI SÜRDÜRDÜ

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Petkim 2022 yılı sonunda 6,5 milyar TL’lik net kâr elde etti. Petkim, 2022 yılı toplamında satışlarını 2021 yılına göre yüzde 70 artırarak 49 milyar TL’ye yükseltirken, nakit varlıklarını da 13 milyar TL'ye çıkardı. Aynı zamanda Petkim’de 2022 yılında başarılı bir nakit yönetimi gerçekleştirildi.

POLİSAN'DAN 1,6 MİLYAR TL NET KAR

Polisan Holding, 2022 yılı finansallarını açıkladı. Dünyada talebin daraldığı, maliyetlerin ise arttığı 2022 yılında holdingin, konsolide geliri 2021 senesine göre yüzde 113 artarak 4,2 milyar TL’ye, kombine gelirleri ise yüzde 102 atarak 7,2 milyar TL’ye çıktı. Polisan Holding’in konsolide netkârıyaşanan yüzde 482,9’luk artışla 1,6 milyar TL; kombine netkârı iseyüzde 604,9’luk artışla 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

ARZUM'UN NET KARI 40,6 MİLYON TL

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yıl sonunda 40,6 milyon TL net kâr elde etti. Yılın tamamında 1,5 milyar TL satış geliri elde eden Arzum’un esas faaliyet kârı yüzde 68,4 artışla 158,5 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK sonucu 170,9 milyon TL olan Arzum’un öz kaynakları 200 milyon TL’yi aştı.

ASTOR CİROSU YÜZDE 134 ARTTI

Astor Enerji Astor Enerji, 2022 yılına ilişkin finansal raporunu açıkladı. Şirketin 2022 yılı cirosu %134 oranında artış kaydederek 7.392 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurt dışı satışları %188,5 oranında artarak 1,6 milyar TL’ye ulaşan Astor Enerji’nin tüm satışları içinde ihracatın payı ise %22 düzeyine yükseldi. Şirket 2022 yılında net dönem kârını %253 oranında artırdı ve 1,8 milyar TL net kâr ile tamamladı.

GELECEK VARLIK'TAN 1,2 MİLYAR TL TAHSİLAT

2022 yıl sonu finansal sonuçlarını açıklayan Gelecek Varlık, toplam tahsilatını bir önceki seneye kıyasla yüzde 70,3 artışla 1 milyar 212 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Özkaynaklarını 1 milyar TL’nin üzerine taşıyan şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2021 yıl sonuna göre yüzde 75,6 artışla 791,2 milyon TL’ye, net kârı da yüzde 124,7 artışla 390,7 milyon TL’ye ulaştı.

KOZA ALTIN KARINI YÜZDE 34 ARTIRDI

Koza Altın, 2022 yılında 4,01 milyar TL net kâr sağladı. Şirketin, önceki sene kârı 3,00 milyar TL olarak açıklanmıştı. Şirketin, önceki sene aynı dönem net kârı 3,00 milyar TL olarak hesaplanmıştı. Koza Altın böylelikle önceki yıla oranla kârını yaklaşık olarak yüzde 34 yükseltmiş oldu.