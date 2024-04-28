Fatih Tekke öyle bir intikam aldı ki herkes rezil oldu

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Alanyaspor sahasında lig sonuncusu İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip mücadeleye çok hızlı başladı.

Santra yapıldıktan sadece 2 dakika sonra sol kanattan gelen Alanyaspor’da Balkovec’in ortası sonrası kaleci Alp topu ıska geçince geride topla buluşan Oğuz kolay bir gol attı.

Gelen erken golün ardından geriye yatmayı tercih etmeyen Alanyaspor zayıf rakibine art arda yüklenmeye devam etti.

İlk golden sadece 6 dakika sonra Oğuz’un pası sonrası ceza sahasının hemen sağ çaprazında topla buluşan Janvier yakın köşeye vurduğu şutla farkı ikiye çıkardı.

Rakibi 2 golün ardından iyice kendi yarı alanına hapseden Alanyaspor kapalı savunma ile karşılaşması sonrası kısa ve organize paslarla hücumlarına devam etti.

28. dakikada bir hızlı pas organizasyonu sonrası ceza sahasının hemen sağ çaprazında kontrol ettiği topu doğrudan kaleye gönderen Janvier farkı 3’e çıkardı.

34. dakikada Alanyasporlu Jackson’un ceza sahasından vurduğu şut ise direkten döndü.

İlk 35 dakikayı dolu dolu geçiren Alanyaspor bu dakikadan sonra topun kontrolünü elinde tutmaya devam etsede rakip kaleye gitmeyi çok fazla tercih etmedi ve 3-0’lık büyük bir avantaj ile soyunma odasına girdi.

İkinci yarının ilk 10 dakikasında bir reaksiyon göstermek isteyen İstanbulspor 2 kere rakip kaleye etkili gelmeyi başarsada ceza sahasına girmeden kaleyi yoklamaları sonucu etkili şutlar çıkaramadılar.

Rakibinin kapalı savunmasının biraz açılmasını fırsat bilen Alanyaspor cezasını 55. Dakikada kesti.

55. dakikada Janvier pası sonrası sağ çaprazdan kaleye uzak bir mesafede şutunu çeken Balkovec İstanbulspor forvetlerinin yapamadığını yaptı ve farkı 4’e çıkardı.

4. golden sonra oyunda tempo düşerken Alanyaspor rahatlayan İstanbulspor savunmasını gafil avladı.

Novais’in derinlemesine attığı pas sonrası sol kanatta topla buluşan Yusuf bekletmeden ortasını yaptı. Savunmadan kimsenin dokunamadığı topu arka direkte iyi yükselen Ahmed Hassan farkı 5’e çıkardı.

5. golden sonra İstanbulspor yine varlık göstermeye çalışsada yine aynı kabusu yaşadı.

Herkes mücadelenin böyle biteceğini veya İstanbulspor’un 1 gol bulacağını sanarken Alanyaspor aynı senaryoyu tekrarladı.

90+2’de Hadergjonaj’ın sağ kanattan açtığı ortada kafayı vuran Oğuz Aydın 6. Golü atarak maçı noktaladı.

İstanbulspor’un eski teknik direktörü olan ancak takımdan gönderilen Fatih Tekke intikamını oldukça farklı bir şekilde aldı.