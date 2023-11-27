İzleyiciler 27 Kasım Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 27 Kasım Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 27 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 27 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 27 Kasım Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 27 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 27 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

27 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Arka Sokaklar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Mekanik

21:45 Yabancı Sinema Düşüş

00:00 Yabancı Sinema Düşüş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

00:00 Yabani

02:45 Şahane Hayatım