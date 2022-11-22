22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanıp cezaevine konuldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 22:35
Takip Et

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
2
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
3
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
4
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
5
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
6
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
7
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
﻿'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi
﻿'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi
﻿'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi
﻿Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   
﻿Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   
﻿Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   
﻿Çorum Valiliği’nden “fotoğraf” açıklaması   
﻿Çorum Valiliği’nden “fotoğraf” açıklaması   
﻿Çorum Valiliği’nden “fotoğraf” açıklaması   
﻿Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni oylama sistemine geçiliyor
﻿Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni oylama sistemine geçiliyor
﻿Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni oylama sistemine geçiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.