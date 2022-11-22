27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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