270 kaçak sığınmacı göç idaresine teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan 270 kaçak sığınmacı, spor salonunda 2 gün süren işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

270 kaçak sığınmacı göç idaresine teslim edildi

Türkiye'den İtalya'ya yasa dışı sığınmacı taşınacağı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. 4 şüphelinin organizasyonuyla, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve çeşitli illerde kaçak olarak ikamet eden, aralarında İran, Afganistan, Irak ve Filistin uyruklu kaçak göçmenlerin Manavgat'tan çıkış yapacakları tespit edildi.

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TEKNEYE BİNERKEN YAKALANDILAR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak sığınmacı Manavgat Irmağı'ndan tekneye binerken yakaladı. Jandarmayı görünce kaçan sığınmacıların bir kısmı ise takiple Sorgun Ormanı'nda yakalandı.

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İTALYA'YA GİTMEK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Kaçak göçmenler, kimlik tespiti için otobüslerle Sarılar Mahallesi'ndeki spor salonuna götürüldü. İtalya'ya gitmeyi planlayan kaçak sığınmacıların, Türk organizatörler ile 7 ila 10 bin euro ücret karşılığı anlaştığı belirtildi. Spor salonunda 2 gün süren işlemlerin ardından kaçak göçmenler, 5 otobüslük konvoy ile Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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