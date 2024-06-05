275 milyon TL borcu olan belediyenin şarkıcılara harcadığı milyonlar ortaya çıktı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Yerel seçimler sonrası AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin akla zarar borçları bir bir açıklandı.

CHP sözcüsü Deniz Yücel, AKP ve MHP’den devraldıkları belediyelerin borç durumunun 100 milyar lira olduğu duyuruldu.

Açıklamaya göre belediyelerin borçları şöyle:

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 11 milyar lira, İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin borcu 2 milyar lira, Kütahya Belediyesi’nin borcu 1 milyar 700 milyon lira, Kilis Belediyesi’nin borcu 502 milyon lira, Edirne-Keşan Belediyesi’nin borcu 483 milyon lira, Antalya- Kaş Belediyesi’nin borcu 400 milyon lira, İzmir Kiraz Belediyesi’nin borcu 332 milyon lira.

Belediye borçlarından sonra AKP’li belediyelerin kamu kaynaklarını nasıl har vurup harman savurduğunu gösteren belgeler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak ortaya çıkan belgeye göre AKP’li Nevşehir Belediyesi seçim öncesi bir organizasyon firmasına ünlülerin konserleri için milyonlarca lira yağdırmış.

Belediyenin organizasyon firmasına sanatçılar adına verdiği paralar şöyle:

Mustafa Ceceli- 1 milyon 182 bin TL

Sevcan Orhan- 710 bin 400 TL

Bengü- 654 bin 900 bin TL

Ahmet Şafak- 590 bin TL

Ali Kınık ve Abdurrahman Önül- 192 bin 340 TL

Onur Şan- 360 bin TL

Gripin- 309 bin 750 TL

Eypio- 135 bin 700 TL

İlyas Yalçıntaş- 96 bin 170 TL

Tuğçe Kandemir- 76 bin 700 TL

1 Nisan 2024 yılı itibariyle belediyenin borcunun 275 milyon 422 bin 99 bin 85 kuruş olduğu açıklanmıştı.