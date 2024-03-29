28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer...

Yalçın Dümer, 1993'te meslektaşı Serpil Çakmaklı ile evlenmiş, fakat çift 1995'te ayrılmıştı.
Bu evlilikten Merve isimli bir kızları olmuştur ve şu anda 28 yaşındadır.
Merve Dümer, Amerika'da yaşamakta ve güzelliğiyle dikkat çekmekte.
Yalçın Dümer, 80'lerin sonları ve 90'ların popüler filmlerinde rol alarak tanınmış bir aktör.
Babası Ekrem Dümer gibi Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yalçın Dümer, başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip.
Amerika'da yaşamakta ve güzelliğiyle dikkat çeken Merve Dümer'in Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer...