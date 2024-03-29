28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer...

28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer...
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika'da yaşamakta ve güzelliğiyle dikkat çeken Merve Dümer'in Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... İşte detaylar...
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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 1

Yalçın Dümer, 1993'te meslektaşı Serpil Çakmaklı ile evlenmiş, fakat çift 1995'te ayrılmıştı.

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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 2

Bu evlilikten Merve isimli bir kızları olmuştur ve şu anda 28 yaşındadır.

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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 3

Merve Dümer, Amerika'da yaşamakta ve güzelliğiyle dikkat çekmekte.

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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 4

Yalçın Dümer, 80'lerin sonları ve 90'ların popüler filmlerinde rol alarak tanınmış bir aktör.

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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 5

Babası Ekrem Dümer gibi Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yalçın Dümer, başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip.

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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 6

Amerika'da yaşamakta ve güzelliğiyle dikkat çeken Merve Dümer'in Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer...

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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 7
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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 8
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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 9
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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 10
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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 11
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28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti. Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer... 12
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