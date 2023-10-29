29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı olması nedeniyle çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Bu önemli günde mesaj atmak veya sosyal medyada paylaşımda bulunmak isteyen kişiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajları araştırıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…

İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

‘’Cumhuriyetimizin 100. yılında, geçmişimizin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için bir aradayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı değerlere sadık kalmaya devam edeceğiz.’’

‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.’’

‘’Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.’’

‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.(Mustafa Kemal Atatürk)’’

‘’Cumhuriyetimizin 100. yılında, ulusumuzun birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Gelecekte de bu birliği korumak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!’’

‘’Cumhuriyetimizin 100. yılında, ulusumuzun birlik, beraberlik ve ilerleme yolunda attığı büyük adımları kutluyoruz!’’

‘’Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, ulusumuzun birlik, beraberlik ve özgürlük yolundaki ilerleyişini coşkuyla selamlıyoruz.’’

‘’Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!’’

‘’Cumhuriyetimizin 100. yılında, tüm vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hedeflere yürümek için çabalamaya devam edelim. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!’’

‘’Cumhuriyet, özgürlüğün ve eşitliğin en değerli mirasıdır. Bu özel günde Cumhuriyet Bayramını kutlamak için bir aradayız. Kutlu olsun!’’

‘’29 Ekim 1923'te milletimizin azmi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl boyunca büyüdü, gelişti ve ilerledi. Geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!’’