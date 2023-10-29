Küçük çocuğun okuduğu andımız Cumhuriyet bayramı kutlamalarına damga vurdu. Binlerce kişi eşlik etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 7’den 70’e binlerce insan Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için Anıtkabirde toplandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret edebilmek için Anıtkabir’in kapısının önünde bekleyen kalabalık içerisinden küçük bir çocuk, yüksek sesle andımızı okumaya başladı.
BİNLERCE İNSAN TEK SES OLDU
Diğer insanların da minik çocuğa eşlik etmesiyle birlikte binlerce kişi Anıtkabir’in önünde yüksek sesle andımızı okudu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, küçük çocuğun yüksek sesle binlerce kişiye andımızı okutması izleyenleri duygulandırdı.