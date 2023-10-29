İzleyiciler 29 Ekim Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Ekim Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 29 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Ekim Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 29 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?
29 EKİM PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
12:30 FOX'TA ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR ASIR
14:30 FOX'TA CUMHURİYET COŞKUSU
16:30 FOX'TA CUMHURİYET DESTANI
18:30 FOX'TA YÜZYILLIK MİRAS
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 ATATÜRK CUMHURİYET ÖZEL PROGRAMI
21:00 ATATÜRK TV ÖZEL YAYINI
23:15 OBJEKTİFİN ARDI: ATATÜRK
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:10 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Ömer
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:30 Hasret
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner
11:30 Dizi TV
12:30 Şansımı Seveyim
14:10 Bölük
15:45 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları