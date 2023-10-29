İzleyiciler 29 Ekim Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Ekim Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 29 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Ekim Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 29 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

29 EKİM PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

12:30 FOX'TA ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR ASIR

14:30 FOX'TA CUMHURİYET COŞKUSU

16:30 FOX'TA CUMHURİYET DESTANI

18:30 FOX'TA YÜZYILLIK MİRAS

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 ATATÜRK CUMHURİYET ÖZEL PROGRAMI

21:00 ATATÜRK TV ÖZEL YAYINI

23:15 OBJEKTİFİN ARDI: ATATÜRK

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:10 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Ömer

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:30 Hasret

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner

11:30 Dizi TV

12:30 Şansımı Seveyim

14:10 Bölük

15:45 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ateş Kuşları