Fenerbahçe'nin nasıl tarih yazdığını açıkladı

Real Madrid ile Borussia Dortmund’un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finali esnasında büyük bir operasyona imza atarak teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, devler arenasını tek başına domine etti.

Başkan Ali Koç ve yönetimi öyle bir işe imza attı ki; neredeyse tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşur hâle geldi.

Büyük hedeflerle çıkılan ancak son anda kaybedilen bir şampiyonlukla sonuçlanan sezonun bitiminde, sarı lacivertliler tarihe geçecek hamleler yaptı. İşte o müthiş imzanın perde arkasında yaşananlar…

DAHA ŞİMDİDEN 1-0 ÖNE GEÇTİLER!

Sportif direktör Mario Branco ve yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı ile birlikte tarih yazmayı aklına koyan Başkan Ali Koç, gelecek sezon öncesinde takımını daha şimdiden 1-0 öne geçirecek hamleyi tasarladı.

Wembley Stadı’nda Real Madrid’in Borussia Dortmund’u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştığı karşılaşma esnasında maçın resmi yorumcusu Jose Mourinho kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

BAŞKAN BİZZAT İLGİLENDİ

Acun Ilıcalı’nın büyük katkıları, Mario Branco’nun dünya genelindeki ünü bir kenara dursun; Jose Mourinho konusuyla Başkan Ali Koç belli bir aşamadan sonra bizzat ilgilendi.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Şampiyonlar Ligi finalinde yorumcu olan Mourinho, defalarca Fenerbahçe ve İstanbul’un adını yayınlar ve röportajlarda geçirerek sarı lacivertli ekibe büyük sükse yaptırdı.

ARTIK TÜM DERSLER ALINDI…

Sarı lacivertli camiada birkaç gün sonra yapılacak seçim öncesi Mourinho hamlesi stratejik olarak tasarlandı. Her şey bir satranç oyunu gibi adım adım oynandı ve dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Türkiye’nin yolunu tuttu.

Bugün İstanbul’a gelecek olan Mourinho’nun yeni macerası için duyduğu heyecan hem kameralara hem de fotoğraflara yansıdı.

‘USTALIK ESERİ’ GÖZÜYLE BAKIYOR

Başkan Ali Koç ve yönetimi, final oynanmaya devam ederken Mourinho’yu resmi hesaptan duyurarak âdeta tarih yazdı.

Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’nın ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye ‘ustalık eseri’ gözüyle baktığı belirtildi.