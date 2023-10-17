Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımaya ilişkin ayrıntılar belli oldu. İstanbul’da Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim tarihinde Başkentray, Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 29 Ekim 2023 tarihinde toplu taşımaya dair karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.