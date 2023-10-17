29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi olacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımaya ilişkin ayrıntılar belli oldu. İstanbul’da Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim tarihinde Başkentray, Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 29 Ekim 2023 tarihinde toplu taşımaya dair karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

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