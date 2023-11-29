İzleyiciler 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Kasım Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışında ne var? 29 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?
Çarşamba televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Kasım Çarşamba yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışında ne var? 29 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?
29 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Üç Kız Kardeş
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Bir Derdim Var
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
23:30 Aile
02:30 Tokatçı (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:45 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz