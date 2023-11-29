İzleyiciler 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Kasım Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışında ne var? 29 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?

Çarşamba televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Kasım Çarşamba yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışında ne var? 29 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?

29 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Bir Derdim Var

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

21:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

23:30 Aile

02:30 Tokatçı (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:45 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz