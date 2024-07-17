29 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş'taki gece kulübü faciasında skandal savunma: Takdiri ilahi

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
29 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş'taki gece kulübü faciasında skandal savunma: Takdiri ilahi

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde tadilat sırasında alevler içinde kalan işletmede 29 işçi hayatını kaybetmişti. Bugün facia ile ilgili ilk duruşma görüldü. Sanıklardan Çağatay Altunel savunmasında skandal bir ifade kullanarak: “Sayın hakim yaşanan olay takdiri ilahidir” dedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda gerçekleşen duruşmada, 7'si tutuklu olmak üzere toplam 9 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Mağdurlar, avukatları ve izleyiciler de duruşmaya katılım gösterdi. Bazı mağdurlar ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma, kimlik tespiti ile başladı ve mahkeme heyeti başkanı, iddianamede sanıklara yöneltilen suçlamaları hatırlattı. Sanıklardan Çağatay Altunel, tadilatın metal işleriyle ilgilendiğini belirterek, "Sayın hakim, yaşananlar kaderin bir cilvesidir. Ben masumum. Metal işleri tamamlanmıştı. Yangın olmasaydı böyle bir durum yaşanmazdı." şeklinde konuştu. Altunel, tadilatın izinsiz olduğunu bilmediğini de ifade etti.

SKANDAL SAVUNMA: TAKDİRİ İLAHİ

Sanık Kahraman Erdem ise, "Olay günü Ahmet usta geldi, ardından kaynak ustası geldi. Bağrışma sesleri duyduk. Pasajın çıkışına geldik ama kapı kilitliydi. Ofise gidip anahtarı aldıktan sonra dışarı çıkabildik." diyerek işçilerin yangınla kapı arasındaki mesafelerinin fazla olduğunu belirtti.

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Facia ile ilgili ilk duruşmada sanık Çağatay Altunel, "Sayın hakim, yaşanan olay takdiri ilahidir" diyerek dikkat tepki toplayan bir savunma yaptı.

669785e31706cf2dc931e234.webp

669785e61706cf2dc931e240.webp

ekran-goruntusu-2024-04-02-162753.png

ekran-goruntusu-2024-04-02-163918.png

ekran-goruntusu-2024-04-02-163923.png

ekran-goruntusu-2024-04-02-163933-001.png

te-001.webp

İlgili Haberler
İstanbul'daki yangın faciasında yaşamını yitiren kişilerin kimlikleri belli oldu
29 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu
Son Haberler
309 bin TL ceza ceza kesildi Yaşam
309 bin TL ceza ceza kesildi
Fatih Erbakan’dan iktidarı kızdıracak emekli zammı açıklaması Gündem
Fatih Erbakan’dan iktidarı kızdıracak emekli zammı açıklaması
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794 Dünya
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
FIFA müfettişleri göreve çağrıldı Spor
FIFA müfettişleri göreve çağrıldı
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gizemli kabile ortaya çıktı. Ağaçlar kesilince görüntülendiler Gündem
Gizemli kabile ortaya çıktı. Ağaçlar kesilince görüntülendiler