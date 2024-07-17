29 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş'taki gece kulübü faciasında skandal savunma: Takdiri ilahi

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda gerçekleşen duruşmada, 7'si tutuklu olmak üzere toplam 9 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Mağdurlar, avukatları ve izleyiciler de duruşmaya katılım gösterdi. Bazı mağdurlar ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma, kimlik tespiti ile başladı ve mahkeme heyeti başkanı, iddianamede sanıklara yöneltilen suçlamaları hatırlattı. Sanıklardan Çağatay Altunel, tadilatın metal işleriyle ilgilendiğini belirterek, "Sayın hakim, yaşananlar kaderin bir cilvesidir. Ben masumum. Metal işleri tamamlanmıştı. Yangın olmasaydı böyle bir durum yaşanmazdı." şeklinde konuştu. Altunel, tadilatın izinsiz olduğunu bilmediğini de ifade etti.

SKANDAL SAVUNMA: TAKDİRİ İLAHİ

Sanık Kahraman Erdem ise, "Olay günü Ahmet usta geldi, ardından kaynak ustası geldi. Bağrışma sesleri duyduk. Pasajın çıkışına geldik ama kapı kilitliydi. Ofise gidip anahtarı aldıktan sonra dışarı çıkabildik." diyerek işçilerin yangınla kapı arasındaki mesafelerinin fazla olduğunu belirtti.

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Facia ile ilgili ilk duruşmada sanık Çağatay Altunel, "Sayın hakim, yaşanan olay takdiri ilahidir" diyerek dikkat tepki toplayan bir savunma yaptı.