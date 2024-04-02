29 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu

Bugün öğle saatlerinde İstanbul, Beşiktaş’ta bulunan bir 16 katlı bir apartmanın -1 ve -2 katlarında bulunan bir eğlence merkezinde yangın çıktı. Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan tadilat nedeniyle çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına 31 araç ve 86 personel ile müdahale etti.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 29'a yükseldiği bilgisine yer verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yangının kontrol altına alındığını bildiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Soğutma işlemleri devam ediyor” dedi.

İmamoğlu’nun açıklamasından satırbaşları şu şekilde, "12.54'te itfaiye araçlarımız buraya ulaşıyor. 106 personelimiz ve 37 araç müdahale ediyor. Edindiğimiz bilgiyle, ne yazık ki binanın altında bir gece kulübü olarak işletilen mekanda gündüz bir tadilat işlemi var. Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Arama ve inceleme çalışmaları sürüyor. Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış."

ERDOĞAN YERLİKAYA'YI ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.