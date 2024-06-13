3 araçlı zincirleme trafik kazası. 2 yaralı

Bandırma ilçesinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi ve olayda 2 kişi yaralandı.

Kazada Bandırma-Erdek kara yolunun Tatlısu mevkisinde bulunan 16 LES 29 plakalı beton mikseri, 34 FVY 079 plakalı otomobil ve 10 AIA 074 plakalı panelvan birbirine çarptı.

Kazada, B.Y. ve E.E. adlı kişiler araçlarda sıkıştı.

112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı ve sıkışan 2 kişi kurtarılarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kısa bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.