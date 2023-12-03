İzleyiciler 3 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

3 ARALIK PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni-2023

20:45 Yargı

00:15 Dilek Taşı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Atla Gel Şaban

21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire

23:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Ateş Kuşları

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Altın Kafes

22:45 Altın Kafes

01:45 Altın Kafes

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Yabancı Sinema Affedilemeyen

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Son Karar

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Şahane Hayatım