İzleyiciler 3 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
3 ARALIK PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni-2023
20:45 Yargı
00:15 Dilek Taşı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Atla Gel Şaban
21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire
23:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Ateş Kuşları
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Altın Kafes
22:45 Altın Kafes
01:45 Altın Kafes
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
02:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Yabancı Sinema Affedilemeyen
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Şahane Hayatım