3 bin dolar kazanan çift evlerinin önünde ölümden döndü

Florida'da yaşanan korkunç olay sosyal medyada gündem oldu. Kim Chambliss ve erkek arkadaşı Val Delacruz gittikleri kumarhanede 3 bin dolar kazandıktan sonra evlerine dönerken takip edildi. Çift, eve ulaştığında silahlı iki saldırgan tarafından pusuya düşürüldü. Marcus Jenkins ve Tristin Wright isimli saldırganlar, kapılarına kadar takip ettikleri Delacruz'u iki bacağından vurarak ağır şekilde yaraladı.

Delacruz, saldırı sırasında ölmemek için saldırganlara yalvardı ancak ciddi şekilde yaralandı ve doktorlar uzun süre yürüyemeyeceğini söyledi. Saldırı sonrası Chambliss ve Delacruz büyük bir şok yaşarken, saldırganlar Marcus Jenkins ve Tristin Wright, cinayete teşebbüs dahil birçok suçlamayla tutuklandı.

Yaşanan bu üzücü olay kumarhanelerde kazanmanın bazen tehlikeli sonuçlara sebep olabileceğini gözler önüne serdi. Chambliss ve Delacruz, adaletin yerini bulmasını beklerken yaşadıkları bu korkunç olayın yarattığı travmatik etkileri atlatmaya çalışıyor.