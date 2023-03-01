3 büyüklerden depremzedeler için turnuva kararı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezonun başlamasından hemen önce depremzede vatandaşlarımızı desteklemek için mini bir turnuva düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyasında sunuculuk görevini üstlenen Acun Ilıcalı, 3 büyüklerin turnuvada karşılaşacağını söyledi.

Ilıcalı, "3 büyük kulübümüz, sezonun başlamasından hemen önce depremzede vatandaşlarımız için mini bir turnuva yapacak." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, bu turnuvadaki bilet ve yayın gelirinin hepsinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını söyledi.