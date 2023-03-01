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Elbistan'da deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 inşaat mühendisi mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 23:45
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Elbistan'da deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı

Elbistan'da deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı
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(İHA) - Asrın felaketi sonrasında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor. Elbistan Adliyesi'nde cumhuriyet savcıları nezaretinde kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu ‘Deprem Suçları Soruşturma Bürosu', çok sayıda şüpheli ile ilgili hiçbir detayı atlamadan çalışıyor.

Yürüyen soruşturmalar çerçevesinde çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şahıslardan M.B.A., Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

İnşaat mühendisi olduğu öğrenilen M.B.A. çıkarıldığı mahkemece bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. M.B.A.'nın sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer yandan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının devam eden soruşturmalarla ilgili 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uyguladığı öğrenildi. Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun, soruşturmaların ivedilikle sonuçlandırılması için aralıksız çalıştığı belirtildi.

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