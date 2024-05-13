3 çocuk babası evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
3 çocuk babası evinde ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde, 3 çocuk babası 40 yaşındaki Engin Önel'den haber alamayan yakınları, evine gitti.

İçeri giren yakınları, Önel'i hareketsiz halde buldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Önel'den haber alamayan yakınları, evine gitti ve içeri girdiklerinde Önel'i hareketsiz halde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren yakınları, sağlık ekiplerinin ve polisin olay yerine gelmesini sağladı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Önel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Önel'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Önel'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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