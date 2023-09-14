3 eylemci yolcuları rehin aldı. İşin aslı sonradan ortaya çıktı

Tatbikatta 353 personel görev aldı. Uçağı kaçırmak isteyen 3 eylemci, yolcuları rehin aldı. Emniyet güçleri, kriz merkezi kurarak eylemcilerle müzakere etti. Operasyon sonucunda 3 eylemci gözaltına alındı, 2 yolcu yaralandı.

Vali Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş Tatbikatı İzledi

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen tatbikata İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve havalimanı yetkilileri de katıldı. Vali Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş, tatbikata katılan polis ve havalimanı çalışanlarına teşekkür etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşılan tatbikat görüntülerine ilişkin yapılan açıklamada, “Suçluların korkulu rüyası Polis Özel Tatbikatta. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş’ın katılımıyla ‘Uçaktan Rehine Kurtarma’ operasyonu gerçekleşti” denildi.

Uçağın Kaçırılma Senaryosu Nasıl Gerçekleşti?

Havalimanı’nda düzenlenen uçak kaçırma tatbikatında şöyle bir senaryo işlendi: THY ait bir yolcu uçağı havadayken uçağı kaçırmak isteyen 3 eylemci yolcuları rehin aldı. Uçağın kaptan pilotu kule ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Kule, uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesini ve H-10 park pozisyonuna park etmesini istedi. Uçağın inişi sırasında özel harekat polisleri uçağın arkasına ve altına konuşlandırıldı. Eylemciler, ülkelerindeki bir havalimanına gitmek istediklerini ve uçağa yakıt istediklerini söylediler. Kriz merkezi ile eylemciler arasında müzakere başladı. Yaralanan yolcuların tahliyesi karşılığında uçağa ikram verildi. Bir yolcunun silahla yaralanması üzerine operasyon emri verildi. Özel harekat polisleri uçağa girerek eylemcileri yakaladı. Uçak içinde şüpheli bir paket bulundu. Bomba imha ekipleri paketi güvenli bir şekilde patlattı. Yolcular terminale alındı, eylemciler TEM ekiplerine teslim edildi.