3 faili meçhul olay parmak izleri sayesinde aydınlatıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllarda meydana gelen biri cinayet 3 faili meçhul olay, olay yerlerinde bulunan parmak izlerinin incelenmesi sonucu aydınlatıldı. Olayların failleri hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
3 faili meçhul olay parmak izleri sayesinde aydınlatıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Laboratuvar Parmak İzi İnceleme Timi tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında, teknik, taktik ve belirli metotlarla yapılan detaylı incelemeler sonucunda;

2014 yılında Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti olayı ile ilgili olay yerinde tespit edilen 1 adet faili meçhul parmak izinin E.A. isimli şahsa ait olduğu...

2017 yılında meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olay yerinde tespit edilen 1 adet faili meçhul parmak izinin Ç.G. isimli şahsa ait olduğu ve...

2022 yılında Manisa'nın Yunusemre ilçesi uygulama noktasında meydana gelen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti olayı ile ilgili olay yerinde tespit edilen 1 adet faili meçhul parmak izinin M.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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