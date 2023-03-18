3 federasyon başkanı istifa etti

3 federasyon başkanı görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu da federasyon başkanlık görevlerinden istifa ederek milletvekili aday adaylıklarını açıkladı.

Daha önce Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

Öte yandan Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak da milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı.