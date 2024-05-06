Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,45 puan ve yüzde 0,05 artarak 10.282,33 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık ve holdgin endesi artış kaydederken, en kazandıran finansal kiralama faktörin, en çok kaybettiren spor endeksi oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi cuma gününü, yüzde 0,67'lik artışla 10.276,88 puandan tamamlayarak, tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI verilerinin takip edileceğini belirten Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.