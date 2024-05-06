Sivas'a kar yağdı

Kaynak: AA
Sivas'a kar yağdı
Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Şehirde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Koyulhisar'da çam ormanlarıyla kaplı olan Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi.

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İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda doğaseverin uğrak noktası olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylanın bir kısmı karla kaplandı.

Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

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Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın duraksamaması için çalışma yapıyor.

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