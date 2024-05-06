Bakanlık 'kestik' dedi: 61 milyon lira

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık 'kestik' dedi: 61 milyon lira
Ticaret Bakanlığı duyurdu. Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere dev cezalar kesildi. Bakanlık açıklamasına göre dev cezanın miktarı 61 milyon lira.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara kesilen ceza miktarını açıkladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2 Mayıs'ta yaptığı toplantının sonuçları açıklandı. Ülke genelinde fahiş fiyat artışları ve stokçuluk eylemleri en önemli gündem maddesi oldu.

Marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fiyat artışları ile ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar konuları Kurul'un gündeminde masaya yatırıldı.

Buna göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere ceza yağdı.Kurul açıklamasına göre kesilen toplam ceza toplam 61 milyon 66 bin 431 lira oldu.

Ticaret Bakanlığı mesajında, "Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

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