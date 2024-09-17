3 gün sürecek sağanak yağış alarmı: Meteoroloji uyardı

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, bazı bölgelerde düşüş gösterecek ve yer yer normallerin altına inecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, haftalık hava durumu tahminleriyle ilgili bilgi verdi.

Macit, yarından itibaren Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanakların beklendiğini belirtti.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Perşembe günü yağışlar Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, cuma günü ise Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam edecek.

Macit, Perşembe günü beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağına dikkat çekerek, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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Ayrıca sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinde seyredeceğini ancak bazı bölgelerde normallerin altına ineceğini belirtti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU:

Ankara: Yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde devam edecek olan yağışlar, cuma günü sona erecek. Sıcaklıklar önümüzdeki üç gün boyunca 25-26 derece civarında seyredecek.

İstanbul: Yarın ve cuma günü il genelinde, perşembe günü ise doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Sıcaklıklar önümüzdeki üç gün boyunca 25-26 derece civarında olacak.

İzmir: Yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 29-30 derece civarında olacak.