3 gün sürecek sağanak yağış alarmı: Meteoroloji uyardı

Kaynak: AA
3 gün sürecek sağanak yağış alarmı: Meteoroloji uyardı

Türkiye genelinde yarından itibaren 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklıklar bazı bölgelerde düşüş gösterecek.

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, bazı bölgelerde düşüş gösterecek ve yer yer normallerin altına inecek.

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-2.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, haftalık hava durumu tahminleriyle ilgili bilgi verdi.

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-3.jpg

Macit, yarından itibaren Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanakların beklendiğini belirtti.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-4.jpg

Perşembe günü yağışlar Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, cuma günü ise Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam edecek.

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-5.jpg

Macit, Perşembe günü beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağına dikkat çekerek, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu)Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu)

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-6.jpg

Ayrıca sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinde seyredeceğini ancak bazı bölgelerde normallerin altına ineceğini belirtti.

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-7.jpg

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU:

Ankara: Yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde devam edecek olan yağışlar, cuma günü sona erecek. Sıcaklıklar önümüzdeki üç gün boyunca 25-26 derece civarında seyredecek.

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-8.jpg

İstanbul: Yarın ve cuma günü il genelinde, perşembe günü ise doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni alarm! Ani sel baskını, yıldırım...Hava sıcaklığı 8 derece düşecek (15 Eylül hava durumu)Meteoroloji'den yeni alarm! Ani sel baskını, yıldırım...Hava sıcaklığı 8 derece düşecek (15 Eylül hava durumu)

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-9.jpg

Sıcaklıklar önümüzdeki üç gün boyunca 25-26 derece civarında olacak.

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-9.jpg

İzmir: Yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 29-30 derece civarında olacak.

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-12.jpg

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-13.jpg

3-gun-surecek-saganak-yagis-alarmi-meteoroloji-uyardi-yenicag-14.jpg

Son Haberler
Kayalıklarda mahsur kaldı
Kayalıklarda mahsur kaldı
Sosyal medya hakkında yazılmış en önemli 10 kitap
Sosyal medya hakkında yazılmış en önemli 10 kitap
Sıla bebeğin teyzesi konuştu: Kardeşim dahil herkes en ağır cezayı almalı
Sıla bebeğin teyzesi konuştu: Kardeşim dahil herkes en ağır cezayı almalı
Zeytinyağı diye neler yedirmişler neler. Büyük hile ortaya çıktı
Zeytinyağı diye neler yedirmişler neler. Büyük hile ortaya çıktı
İzmit Belediyesi çalışanını vurup kaçtılar
İzmit Belediyesi çalışanını vurup kaçtılar