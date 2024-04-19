3 husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
3 husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
Samsun’da husumetli olduğu 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Adnan Ş. (21), gözaltına alındı.

Samsun’un İlkadim ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Adnan Ş., sokakta karşılaştığı, aralarında husumet olan Yavuzcan G.’yi (18) sol bacağından, M.A.’yı (17) sırtından, Baran A.’yı (20) ise dizi ile kolundan, pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Adnan Ş.’yi dün Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Adnan Ş. hakkında, 2 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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