3 ilde eğitime "kar" engeli

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, tatil haberleri de gelmeye başladı.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ŞIRNAK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap

ilçesinde devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BİNGÖL

Valilik, 12 Ocak Cuma günü yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Döşengi ve Kürdan İlkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.