3 ilde eş zamanlı Mahzen 13 operasyonu. 2 çete daha çökertildi

Damla Baylan
3 ilde eş zamanlı Mahzen 13 operasyonu. 2 çete daha çökertildi
Bakan Yerlikaya İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen Mahzen-13 operasyonlarında 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yapılan operasyon sonucunda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

Mahzen operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan son Mahzen operasyonunun detaylarını açıkladı. İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı bir şekilde yapılan Mahzen 13 operasyonunda 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Ali Yerlikaya Mahzen 13 operasyonlarının detaylarını şu şekilde sosyal medya hesabından açıkladı:

Yapılan operasyon sonucunda 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 3 ilde eş zamanlı bir şekilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 16 ruhsatsız tabanca,2 tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfeğin ele geçirildiği belirtildi.

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