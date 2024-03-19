3 ilde eş zamanlı Mahzen 13 operasyonu. 2 çete daha çökertildi

Mahzen operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan son Mahzen operasyonunun detaylarını açıkladı. İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı bir şekilde yapılan Mahzen 13 operasyonunda 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Ali Yerlikaya Mahzen 13 operasyonlarının detaylarını şu şekilde sosyal medya hesabından açıkladı:

Yapılan operasyon sonucunda 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 3 ilde eş zamanlı bir şekilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 16 ruhsatsız tabanca,2 tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfeğin ele geçirildiği belirtildi.