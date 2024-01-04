3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 bie katlı binanın çatısında meydana geldi.

İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokmak’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.