3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: AA
3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Bursa'da 3. katlı bir apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 bie katlı binanın çatısında meydana geldi.

İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokmak’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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