3 kere denediler sonunda çaldılar. Kameradan belirlenip yakalandılar

Adana’da aynı gece iki ayrı otomobili çalmaya çalışan ve birini başarıyla çalan iki şüpheli ile bir motosiklet hırsızı, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

KAYNAK: DHA
3 kere denediler sonunda çaldılar. Kameradan belirlenip yakalandılar

Şüphelilerin paraya ihtiyaçları olduğu için hırsızlık yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay, 15 Temmuz gecesi Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus E. (33) ve arkadaşı Sedat A. (34), sokakta park halindeki bir otomobilin kapısını zorlayarak açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra başka bir otomobile geçen şüpheliler, teybi söküp aldı. Şüpheliler, üçüncü bir otomobili ise düz kontak yaparak çaldı. Çaldıkları otomobili evlerine yakın bir yere park eden şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Motosiklet hırsızlığı taksiyle geldi

Aynı gece Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde de bir motosiklet hırsızlığı yaşandı. Ergün Ö. (33) isimli şüpheli, taksiyle geldiği sokakta park halindeki bir motosikleti çalarak kaçtı. Motosiklet sahibi Davut A., durumu polise bildirdi.

Polis operasyonuyla yakalandılar

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler, baskın düzenledi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Yunus E., Sedat A. ve Ergün Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi

Öte yandan polis ekipleri, çalınan otomobil ve motosikleti de buldu. Araçlar, yapılan incelemenin ardından sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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