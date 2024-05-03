Minibüs şoförleri terör estirdi: Okula gitmek için servis kiralayan üniversitelilere saldırı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenci olan bir grup üniversiteli genç, fakültelerine ulaşım sağlamak amacıyla bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı.

İddiaya göre bazı minibüs sürücüleri, öğrencilerin servis kiralamasına sinirlenerek okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan servisin önünü kesti.

Minibüs şoförleri ile önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Hat üzerinde çalışan minibüs şoförlerinin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise haber verdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, minibüs şoförlerinden şikayetçi odu.

Servis içince ve dışarıda yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası aracılığıyla kayda alındı.

Şikayet üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trabzon Valiliği yapılan yazılı açıklamada olaya ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığı ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.