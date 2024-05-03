Burdur’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Burdur’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur’da şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan ve 5 yıldır yatalak olan yaşlı kadından evinde hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.

Burdur’da merkez ilçeye bağlı Konak Mahallesi’nde 5 yıldır yatalak olan ve şizofreni hastası oğlu ile birlikte yaşayan Adliye Uluçay’dan haber alamayan damadı, komşularını arayarak kontrol etmelerini istedi.

Oğlunun kapıyı açmaması üzerine eve giden komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Uluçay’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Adliye Uluçay’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen oğul A.U., annesinin pazartesi sabahı uyanmadığını söyledi. Böylece yaşlı kadının 4 gün önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

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