3 kızına cinsel istismarda bulunan Iraklı şahıs tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşları 11 -16 arasındaki 3 kızına cinsel istismarda bulunan 45 yaşındaki Irak uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı. Şahsın karısı N.A.S., kızlarının eşi tarafından cinsel istismara uğradığı söyleyerek polise şikayette bulundu.

N.A.S., polise verdiği ifadesinde, eşini küçük kızına istismarda bulunurken yakaladığını söyledi ve “En küçük kızım A.A. Halk Eğitim Merkezi’ne gidiyordum. A.A. ile ilgili anlatacağım olaylar 10’uncu ayda (Ekim 2023) oldu. Saat 15-16.00 sıralarında ben kızlarım N.M.J.A. ile J.M.J.A.’nın yanımda olduğunu ancak küçük kızım A.A.’nın yanımda olmadığını fark ettim. Nerede olduğuna bakmaya gittiğimde başka bir odanın balkonunda eşimin istismarda bulunduğunu gördüm” dedi.

N.A.S, daha sonra eşinin kızına cinsel istismarda bulunurken telefon kamerasıyla kayda aldığını iletti ve eşinin diğer kızlarını da istismar ettiğini söyledi.

Şikayet üzerine polis ekipleri, 11 yaşındaki J.M.J.A., 14 yaşındaki N.M.J.A. ve 16 yaşındaki A.A.’nın ifadesini aldı. Çocukların, babaları tarafından istismara uğradıklarını söylemeleri üzerine, M.J.K.A. gözaltına alındı. Verdiği ifadede cinsel istismar suçunu işlediğini reddeden şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.