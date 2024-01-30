Babaya kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis

B.F., annesine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ancak annesi inanmayınca, B.F. evden ayrıldı. Bir süre sonra B.F., annesine olayla ilgili bir ses kaydı dinletti. Bu durum üzerine annesi, eşi Şaban F.'ye karşı şikayette bulundu. 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Şaban F., gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şaban F. hakkında ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla dava açıldı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Şaban F. hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Şaban F., “İddia edilen eylemleri gerçekleştirmedim. Ben suçsuzum” dedi. Ancak mahkeme heyeti, Şaban F.'yi ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapse mahkum etti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.