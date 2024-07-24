3. lig takımın kovup amatör takımı getirdiler

Kardemir, 3. Lig ekiplerinden Karabük İdmanyurduspor’un kullandığı Metin Türker Spor Tesisleri’ni Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden ASD Eflanispor’a tahsis etti.

Süper Lig’den amatöre kadar düşen ve lige katılmayan Kardemir Karabükspor’un tesisleri boşta kalmıştı. Bu durumu değerlendiren Karabük İdmanyurduspor yönetimi, Kardemir yetkilileri ile görüşerek tesislere yerleşmişti.

2022 yılında Adem Aydim başkanlığında kurulan ve ilk sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak 3. Lig’e yükselen Karabük İdmanyurduspor, bu başarısıyla Karabük ilinde büyük sevinç yaratmıştı.

Geçen sezon 3. Lig’de 35 puanla 9. sırada tamamlayan takım, bu sezon 2. Lig’e yükselme hedefiyle önemli transferler yapmıştı. Ancak, her şey yolunda giderken, Kardemir’in Metin Türker Spor Tesisleri’ni ASD Eflanispor’a tahsis etmesi, Karabük İdmanyurduspor camiasında şok etkisi yarattı.

Karabük İdmanyurduspor Başkanı Adem Aydim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardemir, ASD Eflanispor’a Karabük İdman Yurdu Tesislerini tahsis etmiştir. Bu kirli el kimin?” ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından, Başkan Aydim’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.