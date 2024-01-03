3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Ocak Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Ocak Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?
Çarşamba televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Ocak Çarşamba yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?
3 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2024
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Vizontele
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:45 Hudutsuz Sevda
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 İkizler Projesi
22:20 Yıldızlar Bana Uzak