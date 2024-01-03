3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba televizyonda hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba televizyonda hangi diziler var?
3 Ocak Çarşamba yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 3 Ocak Çarşamba yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Ocak Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Ocak Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?

Çarşamba televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Ocak Çarşamba yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var? 3 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?

3 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2024

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:45 Hudutsuz Sevda

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KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 İkizler Projesi

22:20 Yıldızlar Bana Uzak

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