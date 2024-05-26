Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu

Sezon sonu itibarıyla ligden düşen ekipler İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü oldu. Bu gelişmelerin ardından, Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları ve katılacakları turlar da netleşti.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olarak tamamladığı sezonun ardından, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak ve bu turu geçmesi durumunda grup aşamasına adını yazdıracak.

Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak ve grup aşamasına ulaşmak için üç turu geçmek zorunda kalacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu turu aşması halinde gruplara dahil olacak.

Ligde ikinci sırayı alan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan itibaren katılacak ve grup aşamasına ulaşabilmek için üç turu başarıyla tamamlamak zorunda kalacak.

Üçüncü sırayı elde eden Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak ve gruplara ulaşmak için üç tur geçmesi gerekecek.

Ayrıca, Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.

İstanbul temsilcisi gruplara ulaşmak için üç turu geçmesi gerekecek.

Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve turu geçmesi durumunda gruplara kalacak.