Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu

2023-24 Süper Lig sezonunun sonunda, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi geride bırakarak zirveye ulaşan Galatasaray, zorlu bir sezonun ardından mutlu sona ulaştı.

Sezon sonu itibarıyla ligden düşen ekipler İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü oldu. Bu gelişmelerin ardından, Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları ve katılacakları turlar da netleşti.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olarak tamamladığı sezonun ardından, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak ve bu turu geçmesi durumunda grup aşamasına adını yazdıracak.

Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak ve grup aşamasına ulaşmak için üç turu geçmek zorunda kalacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu turu aşması halinde gruplara dahil olacak.

Ligde ikinci sırayı alan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan itibaren katılacak ve grup aşamasına ulaşabilmek için üç turu başarıyla tamamlamak zorunda kalacak.

Üçüncü sırayı elde eden Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak ve gruplara ulaşmak için üç tur geçmesi gerekecek.

Ayrıca, Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.

İstanbul temsilcisi gruplara ulaşmak için üç turu geçmesi gerekecek.

Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve turu geçmesi durumunda gruplara kalacak.

İlgili Haberler
Galatasaray anında Fenerbahçe'ye salladı. Mesajdaki şifreyi çözenler yok artık dedi
Galatasaraylı futbolcular 4. hakemi de kutlamaya almaya çalıştı
Fenerbahçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu saymadı
Son Haberler
THY ile TVF kavgasında yanan Filenin Sultanları oldu Spor
THY ile TVF kavgasında yanan Filenin Sultanları oldu
Ünlü astrolog Meral Güven Fenerbahçe'den intikamını aldı Spor
Ünlü astrolog Meral Güven Fenerbahçe'den intikamını aldı
Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlayan Galatasaraylıları vurdu Spor
Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlayan Galatasaraylıları vurdu
Erdoğan, Baykal’ı nasıl kandırmış? Yazarlar
Erdoğan, Baykal’ı nasıl kandırmış?
Ali Kemal Özcan: Demirtaş bir ihanet hançeri, bir çene cambazıdır (1) Yazarlar
Ali Kemal Özcan: Demirtaş bir ihanet hançeri, bir çene cambazıdır (1)
Muş’ta yağan plastik dolu ve İliç siyanürü! Yazarlar
Muş’ta yağan plastik dolu ve İliç siyanürü!
Türklüğünü unutan Türkler Kitap
Türklüğünü unutan Türkler