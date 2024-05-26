Kuzu ile köpeğin kovalamacası yüzleri gülümsetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuzu ile köpeğin kovalamacası yüzleri gülümsetti

Bursa'da Merinos Parkı'nda küçük bir kuzunun köpekle kovalamaca oynaması, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Bursa'da Merinos Parkı'nda yaşanan sevimli anlar, görenleri gülümsetti. Parkta gezmeye getirilen küçük bir kuzu, bir köpekle kovalamaca oynadı. Kuzunun enerjik bir şekilde köpeği kovalaması, parktaki ziyaretçilerin dikkatini çekti ve yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Bu renkli görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videolar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve beğeni yağmuruna tutuldu. İzleyenler, kuzunun neşeli hareketleri ve köpeğin oyunbaz tavırları karşısında keyifli anlar yaşadı.

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