3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı. Frenden motora, hava yastığından direksiyona…

ABD'de otomotiv sektöründe büyük yankı uyandıran bir geri çağırma dalgası başladı.

Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, yazılım hataları nedeniyle toplamda 150 bin aracı geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, araçlarda tespit edilen kritik yazılım hataları güvenlik riskleri oluşturuyor.

NEDEN GERİ ÇAĞIRILDILAR?

Mazda, 77 bin 670 aracını geri çağırırken, hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına yol açabilecek bir yazılım hatası olduğunu belirtti.

Toyota ise 42 binden fazla aracını geri çağıracak. NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi.

Mercedes-Benz de 27 bin 190 aracını, motor kontrol ünitesi yazılımının direksiyon kabiliyetine etki ile aşırı ısınma ve motorun durmasına neden olabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.

Üç marka da yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak sağlayacak. Araç sahiplerinin, bu güncellemeleri yaptırmak için araçlarını bayilere götürmeleri gerekiyor.