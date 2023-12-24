3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle fizik kurallarını hiçe sayınca devrildi

Burdur’un Çeşmedamı Mahallesi Hükumet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, kaldırımda park halinde olan üzeri kapalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletine binip kaldırımdan inmek isteyen vatandaş, karşı kaldırımda bulunan otomobil nedeniyle dönemedi.

Önce geri manevra yapan şahıs daha sonra kaldırımdan inmek isterken fizik kurallarını hiçe sayarak dengesiz bir şekilde inmeye çalışınca motosiklet ile birlikte devrildi.

O sırada motosikletin yanında bulunan başka bir vatandaş sürücünün devrilen motosikletten çıkmasına yardım ederken, motosikletin dönememesine sebep olan otomobilin sürücüsü kadın ise olan biteni seyredip, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan trajikomik kazası güvenlik kamerası kaydetti.