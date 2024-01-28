3 tırlı zincirleme kaza. 1 tır alev alev yandı

Kaza, Erzincan-Erzurum karayolunun 72. kilometresi Avcılar mevki yakınlarında oldu

Buzlanma nedeniyle seyir halinde ilerleyen 3 tır kaydı ve kaza yaptı.

Kaza sonrası en arkada bulunan tırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede ki araçlara ulaşmadan söndürüldü.

Kazadan kaynaklı 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında Erzincan-Erzurum karayolu bir süre trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına devam edildiği aktarıldı.

Kaza ile ilgili ekipler tahkikat başlattı.