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3 yaşındaki Asya ağlayınca hayatta kaldı 

Hatay'da depremden 131 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Asya'nın ağlayınca madenciler tarafından fark edilerek enkazdan çıkartıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:33
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3 yaşındaki Asya ağlayınca hayatta kaldı 

3 yaşındaki Asya ağlayınca hayatta kaldı 
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İHA'nın haberine göre, 6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketinin 131'inci saatinde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Asya'nın ağlamasıyla madenciler tarafından fark edildiği ortaya çıktı. 

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde 4 yıllık maden işçisi 32 yaşındaki İlker Aksakal enkaz altındaki bebeği zayıf olması üzerine aşağı sarkıtılarak bebeği bulunduğu yerden kurtardı.

O anlar ise maden işçileri tarafından cep telefonuna kaydedildi. İki saatlik çalışmayla açılan delikten kurtarılan Asya, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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